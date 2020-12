Pfizer en BioNTech vragen Europese vergunning aan voor coronavaccin

De Amerikaanse farmaceut Pfizer en het Duitse biotechbedrijf BioNTech hebben een vergunning aangevraagd om hun coronavaccin in Europa op de markt te brengen. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) gaat de eerste vaccins nu beoordelen. Mogelijk is die beoordeling voor het eind van het jaar klaar.

De wettelijke goedkeuring is de laatste grote stap die genomen moet worden voordat de vaccins in Nederland en de rest van de Europese Unie verkocht en mogen worden. Het vaccin van Pfizer en BioNTech zou voor 95 procent effectief zijn bij het bestrijden van COVID-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het nieuwe virus.

11,7 miljoen vaccins

Eerder werd bekend dat de EU met Pfizer een prijs van 15,50 euro per dosis heeft afgesproken. Nederland krijgt 11,7 miljoen vaccins van het bedrijf, wat er op zou neerkomen dat de overheid in totaal 181 miljoen euro moet betalen voor de inentingen.

Lees ook: Coronavaccin in zicht: hoe kan dat ineens zo snel en is het wel veilig?

Pfizer en BioNTech dienden eerder al een aanvraag in voor goedkeuring van het vaccin in de Verenigde Staten. Ook daar zou de inenting mogelijk voor het nieuwe jaar al beschikbaar kunnen zijn. Concurrent Moderna kondigde maandag aan goedkeuring aan te vragen voor zijn coronavaccin voor zowel de EU als Amerika. Dat middel zou voor 94 procent effectief zijn.

ANP