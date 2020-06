Elly (80) is er kapot van; haar gouden kettingen werden van haar nek gerukt

De politie is dringend op zoek naar een brutale kettingrukker. De man heeft al meerdere keren toegeslagen in Bunschoten, Driebergen, Leusden en Hoevelaken.

Bij vijf oudere vrouwen werd zonder blikken of blozen hun gouden ketting afgerukt. Naast de materiële schade blijven zij vaak ook getraumatiseerd achter.

‘Het is een wonder dat ze niets gebroken heeft’

Een van de slachtoffers is de 80-jarige Elly van de Groep uit Bunschoten-Spakenburg . Zij werd het slachtoffer toen ze met haar rollator nietsvermoedend over de stoep liep. Ze kwam door de worsteling pijnlijk ten val. “Toen lag ik op de grond en toen riep ik heel hard, help help. Daar is een rover, hij steelt”, vertelt Elly emotioneel.

Volgens haar zoon Tiko is het een wonder dat ze niets gebroken heeft. “De overvaller heeft flink wat kracht gebruikt om de kettingen van haar nek te trekken. De striemen staan nog in de nek van mijn moeder.”

Elly is er nog steeds kapot van. “Mijn moeder is sterk, ze heeft zelfs teruggevochten, maar dit hakt er wel in”, aldus Tiko. De kranige tachtiger is vooral ook boos: ” Ze moeten van andermans spullen afblijven. Daar is zo hard voor gewerkt.”, vertelt Elly.

Gouden tip

De zoons van Elly vinden het een laffe daad en hopen dat de dader snel gepakt wordt. Ze hebben een beloning uitgeloofd van 500 euro voor de gouden tip.

Een van de kettinkjes was een nalatenschap van haar overleden man. Tiko: ”Die wilde ze echt niet kwijt”. Een deel van die ketting is teruggevonden, van de rest ontbreekt nog ieder spoor.

Meerdere berovingen

Ook in Leusden, Driebergen en Hoevelaken waren afgelopen dagen soortgelijke berovingen. De politie vermoedt dat het steeds om dezelfde dader gaat. De dader is een slanke jonge man van ongeveer 20 jaar met een lichte huidskleur. Hij ging er vandoor op een scooter. Het zou kunnen dat er nog meer vrouwen slachtoffer zijn geworden. De politie hoopt dat deze vrouwen alsnog aangifte zullen doen.