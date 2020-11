Eigenaar doodgereden paard geschokt over doorrijder: 'Botjes van ons paard lagen op de weg'

Nita Kampinga van paardenstal Kampinga Sporthorses kan nog steeds niet bevatten dat een van hun paarden maandag door een aanrijding is overleden en dat de bestuurder is doorgereden. Haar dochter Nini Kampinga (22) zat op dat moment op het paard, maar kwam met de schrik vrij.

“Het is voor ons heel heftig wat er is gebeurd. Dit kan niet. Mijn dochter is er goed vanaf gekomen, maar het had veel slechter kunnen zijn”, vertelt moeder Nita aan Hart van Nederland.

Aanrijding

Toen Nini iets voor 15:30 uur met haar paard Kiki op de Nieuweweg rijdt, ziet ze een witte auto op haar afkomen. “De bestuurder reed veel te hard”, zegt haar moeder. “Het is een landweggetje waar je maar 60 mag rijden. Halverwege dat weggetje zit een heuveltje. Sommige gasten vinden het leuk om hier kei hard overheen te rijden, omdat je daarna een aantal meter door de lucht vliegt.”

Achter dat heuveltje reed Nini met haar paard Kiki. Aanvankelijk meldde de politie dat de auto van achter aan kwam rijden, maar volgens Nita kwam de auto van voor. “Kiki zag de auto aan komen scheuren en wilde uitwijken. Ze draaide haar kont daarom naar buiten. De bestuurder ramt vervolgens tegen haar billen aan”, aldus moeder Nita.

Kiki en Nini vallen direct op de grond en tollen over de weg. “Er was allemaal bloed. Kiki haar been was helemaal verbrijzeld, de botjes lagen op de weg. Er zaten allemaal gaten in het been”, vertelt Nita aangedaan. Op Facebook deelt ze foto’s van het gewonde paard. Kiki en Nini wisten allebei weer overeind te komen, maar vanwege de ernstige verwondingen van Kiki moest ze direct ter plekke door een dierenarts worden ingeslapen.

Bekijk de foto’s van paard Kiki hier. Let op: deze foto’s kunnen als schokken worden ervaren.

Witte Volkswagen Caddy

“En dat allemaal door een bestuurder die te hard heeft gereden en daarna is doorgereden”, aldus Nita. De politie heeft de bestuurder nog niet kunnen opsporen en is op zoek naar een witte auto, vermoedelijk een Volkswagen Caddy. Achter de witte auto reed een donkerkleurige auto. De bestuurder van deze auto moet getuige zijn geweest van de aanrijding. De politie roept ook deze bestuurder op zich te melden.

“We hadden Kiki twee jaar. Het was een fijn paard om te hebben”, zegt Nita. Het was de eerste keer dat een paard van de paardenstal over die weg liep. “Normaalgesproken nemen we vanaf onze stal een weggetje naar rechts, maar nu gingen we een keer naar links. We gaan nu nooit meer naar links.”