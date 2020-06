Egels in Zoetermeer en Steenwijk krijgen zender om te volgen hoe zij zich redden in de stad

Zes wilde egels in Steenwijk krijgen binnenkort een zendertje, waarmee onderzoekers kunnen volgen hoe de dieren zich redden in de stad. In Zoetermeer worden zes egels uit de Egelopvang Zoetermeer gezenderd en daarna losgelaten met hetzelfde doel.

Zenderonderzoek op egels is in Nederland nog nooit eerder gedaan, aldus de Egelwerkgroep Nederland, onderdeel van de Zoogdiervereniging.

Mysterieuze egelziekte

Het gaat slecht met de beschermde egel in Nederland. De populatie neemt af. Deze week werd bekend dat een flink aantal egels in Nederland en België ook nog eens aan een nog niet opgehelderde ziekte lijdt, die wonden aan poten en de bek veroorzaakt. Een speciale werkgroep doet onderzoek naar de oorzaak van deze ziekte, die veel egels fataal wordt.

Onderzoekers hebben al vastgesteld dat egels vaker de stad opzoeken als toevluchtsoord. Maar niet bekend is waar ze zich dan schuilhouden en hoe ze zich redden. De zenders geven elke vijf minuten een locatiesignaal af. Als er meer bekend is over het stadsleven van de egels, kunnen passende beschermingsmaatregelen worden genomen.

Conditie van de egel

Het onderzoek duurt tot eind augustus. De zenders zitten bij de dieren op hun rug, hier hebben ze zelf geen last van. Onderzoekers zullen de twaalf egels geregeld controleren.

Als de conditie van een dier achteruit gaat, wordt de zender weggehaald. Na afloop van het onderzoek worden alle zenders verwijderd.