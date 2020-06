Egels gaan dood omdat opvang vol zit: 'We hebben al meer dan 150 egels moeten weigeren'

Egels gaan onnodig dood omdat er bij de egelopvang in Stein geen plek meer is. Ze hebben afgelopen weken meer dan 150 egels moeten weigeren omdat ze vol zitten. “We hebben er slapeloze nachten van,” aldus Anne Cleuskens van de egelopvang.

Mensen worden doorverwezen naar andere opvangcentra, maar ook die zitten overvol. En dus worden zwakke egels geëuthanaseerd of teruggezet in de natuur. “Maar dan weet je ook dat het einde oefening is,” stelt Cleuskens.

Mysterieuze egelziekte

De drukte heeft onder meer te maken met een mysterieuze besmettelijke egelziekte. De zieke egels krijgen nare wonden aan kop en pootjes en last van benauwdheid. En een goede behandeling is er nog niet: zestig tot zeventig procent gaat dood. Meldingen komen uit heel het land maar vooral egels in Zuid-Nederland lijken te worden getroffen.

De Egelbescherming Nederland maakt zich zorgen. De ziekte rukt volgens de dierenorganisatie snel op en verspreidt zich razendsnel. “Door de paringstijd zoeken de dieren elkaar juist nu op en ook de jonge dieren zullen weer door hun moeder besmet raken. Besmetting zal hierdoor nog sneller plaats vinden,” aldus Jenny Kleve, directeur van de Egelbescherming.

Geen verband coronavirus

Marja Kik, patholoog bij het Dutch Wildlife Health Centre, doet onderzoek naar de oorzaak van de egelziekten. De eerste testresultaten zijn inmiddels bekend. “De oorzaak is nog niet gevonden, maar er worden drie ziekteverwekkers uitgesloten,” vertelt de onderzoekster.

Er is voor de zekerheid ook getest op covid-19, die testen waren negatief. Ook de testuitslagen van twee andere virussen die blaasjes of zweertjes veroorzaken, waren negatief. Er wordt ook onderzocht wat de consequenties zijn voor de mensen die de egels verzorgen.

Nieuwe locatie nodig

Ondertussen proberen ze in Stein de zieke egels zo goed mogelijk te verzorgen. Anne Cleuskens: “We proberen van alles. We verzorgen de wondjes en de dieren krijgen pijnstillers, ontstekingsremmers en antibiotica.”

Cleuskens hoopt dat er niet nog veel meer zieke dieren bij komen. “We staan met de rug tegen de muur. We hebben eigenlijk morgen een nieuwe locatie nodig. Het is vreselijk om egels te moeten weigeren.”