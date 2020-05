Onbekende ziekte teistert egels in regio Brabant en Limburg

Bij het Vogelrevalidatiecentrum in Zundert zijn de afgelopen weken ongeveer veertig egels opgevangen met zwellingen aan hun kop en poten. Opvallend is dat de ziekte zich voornamelijk concentreert in Brabant, Limburg en Belgiƫ. Geen van de verzorgers weet hoe dit komt.

Volgens Latoya Siemons van de Brabantse dierenopvang hebben de egels behoorlijk veel last van de ontstekingen. “Die plekjes zitten op hun neus, oren, onderkaak en poten”, legt Siemons uit. “Het zijn gelige ontstekingen met rode plekjes.” Door de zwellingen op de poten kan een deel van de egels slecht lopen. Sommige egels met wondjes op hun neus hebben last van benauwdheid omdat ze moeilijk kunnen ademen.

Siemons maakte wel vaker mee dat er egels werden gebracht met soortgelijke ontstekingen, maar de laatste weken waren het er duidelijk veel meer. “Wij dachten: dit zijn er nu op dit moment wel heel erg veel. Wel hebben we contact met andere opvangcentra en in Brabant, Limburg en de regio Antwerpen komt het vaker voor. Daarbuiten gek genoeg niet.”

Onderzoek naar egelziekte

Bij ongeveer de helft van de egels zijn de verwondingen te ernstig, waardoor ze worden ingeslapen. De andere helft redt het wel. “We zetten de dieren dan in een binnenverblijf waar ze kunnen aansterken. En dan is het afwachten, maar als ze opknappen worden ze weer uitgezet.”

Twee egels zijn vandaag naar een gespecialiseerde opvang in Papendrecht gebracht, waar wordt onderzocht hoe de diertjes aan hun verwondingen zijn gekomen. “We willen heel graag weten wat de egeltjes hebben, dan kunnen we ze beter verzorgen.”

Beeld: Vogelrevalidatiecentrum Zundert