Efteling weer open voor publiek: 'Amper wachtrijen, prima beleving zo!'

Op de eerste dag dat de Efteling de deuren heeft geopend voor gasten, is het woensdag in het attractiepark allemaal net even anders dan normaal. Toch zijn de Efteling-fans blij dat ze het park weer in mogen.

Het nieuwe normaal betekent voor de Efteling dat ze hoogstens een derde van maximumcapaciteit aan mensen toelaten. “Deze woensdag zijn dat er nog minder dan een derde”, aldus een woordvoerder. “We beginnen voorzichtig om te kijken hoe het gaat.”

Coronaregels

In het park is afgelopen weekend al geoefend met de looplijnen en de geldende instructies – zoals wat karretjes leeg laten. Bij sommige attracties gelden specifieke regels. “Bijvoorbeeld bij de Python krijg je pas een plekje toegewezen als de vorige gasten dat al hebben gekregen. Zodat er geen drukte ontstaat bij het perron van de achtbaan.” Verder geldt: wie eenmaal in een rij staat, kan daar niet meer uit.

Lees ook: Tienduizenden bezoekers online in wachtrij voor Efteling

Met een derde van de totale capaciteit kan de Efteling nog steeds duizenden bezoekers ontvangen. “Dat lijkt veel, maar ons park is ook enorm groot. In totaal 72 hectare, wat gelijkstaat aan ongeveer 140 voetbalvelden.”

Mocht de speciale inrichting goed werken, dan overweegt het pretpark de capaciteit op enig moment op te schalen naar de helft van de normale maximumbezetting.

Complimenten voor Efteling

Bezoekers van de Efteling zijn blij dat ze weer een dagje uit mogen naar het sprookjespark. De meeste mensen vinden dat het park goed is omgesprongen met de coronamaatregelen.

Normaal gesproken zou je tijdens een dagje Efteling uren in de rij staan bij de verschillende attracties. Dat is niet meer zo, dus vinden sommige mensen het eigenlijk ook wel lekker op deze corona-manier. “Nergens meer hijgende, zwetende, smakkende mensen in je nek in de wachtrij. Overal de muziek goed hoorbaar. Prima beleving zo”, aldus een bezoeker op Twitter.

Mooie bijkomstigheden: lekker rustig in het park, dus amper wachtrijen. Nergens meer hijgende, zwetende, smakkende mensen in je nek in de wachtrij. Overal de muziek goed hoorbaar. Prima beleving zo! #Efteling — Kleine Boodschap (@KBoodschap) May 20, 2020

Wachtrijen bij toilet

Wel klagen enkele mensen over de lange wachtrijen bij de toiletten in het park. Een alerte bezoeker merkte op dat er op de ‘picknickweide’ van het park extra toiletten worden geplaats.

Zomaar langskomen bij het sprookjespark kan in deze coronatijd niet, een reservering is noodzakelijk.

Lees ook: Deze attractieparken gaan heel voorzichtig weer open

ANP/Redactie