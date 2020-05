Attractieparken heel voorzichtig weer open voor weinig bezoekers

Liefhebbers hebben er lang op moeten wachten en het gaat nog zeker niet zoals het vroeger ging, maar zaterdag openen de eerste attractieparken voorzichtig hun deuren voor een beperkt aantal bezoekers.

Zo verwacht attractiepark Duinrell in Wassenaar zaterdag ongeveer 70 mensen te mogen verwelkomen, terwijl ze er op een mooie dag in deze periode zo’n 5000 zouden hebben.

Zaterdag testdag

Zaterdag is een soort testdag, waarbij bijvoorbeeld wordt bekeken of de looproutes in orde zijn en er anderhalve meter afstand gehouden kan worden. “We hebben natuurlijk best wel veel aanpassingen gedaan. We testen nu hoe het loopt met de wachtrijen, hygiëne en het houden van de afstand. Het loopt eigenlijk nu hartstikke goed”, aldus Yannick Dolman van Duinrell.

In het Friese Appelscha ging vandaag attractiepark Duinen Zathe weer open. Dit kleinschalige park richt zich vooral op kinderen tot en met 12 jaar. Je mag het park alleen binnen als je online een ticket hebt gekocht. “Wij waren er wel klaar voor om open te gaan. Als je de eerste gasten dan ziet, ja dan ben ik wel blij”, aldus Judith Nijkamp van Duinen Zathe.

Personeel in het park draagt een mondkapje en handschoenen, de bezoekers hoeven dit niet te doen. Wel moeten volwassenen anderhalve meter afstand houden.