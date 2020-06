Het is officieel: de eerste tropische dag van dit jaar is een feit

De eerste officiële tropische dag van 2020 is een feit, meldt Weer.nl vrijdagmiddag. Om 16.40 uur werd het in landelijke meetpunt in de Bilt 30,1 graden gemeten.

Het is voor het eerst sinds 27 augustus vorig jaar dat het in De Bilt weer 30 graden is geworden. Op andere plaatsen in het land is de temperatuur al verder opgelopen, zo is het in Hoek van Holland zelfs 32,3 graden geworden.

Tropische dag week eerder

De eerste officiële tropische dag valt dit jaar een week eerder dan gemiddeld. De vroegste tropische dag tot nu toe was op 9 mei 1976. Gemiddeld valt de eerste dag waarop het kwik in de Bilt boven de 30 graden uitkomt begin juli. Maar vroeger waren er ook jaren zonder een tropische dag, dat kwam het laatst voor in 1993.

Gemiddeld komt een tropische dag in Nederland vier keer per jaar voor. In het zuidoosten bereikt de temperatuur het vaakst tropische waarden, het noordwestelijk kustgebied wordt het minst bedeeld. In de zomer van 1976 werd het op een aantal plaatsen in het zuiden maar liefst vijftien dagen achter elkaar tropisch warm.

Eerste hittegolf op komst?

Krijgen we ook te maken met de eerste officiële hittegolf van het jaar? Daarvoor zijn vijf zomerse dagen van minstens 25 graden nodig, waarvan drie tropische dagen waarop het warmer minimaal 30 graden is. Dat zit er volgens Weer.nl niet in in De Bilt.

Vanaf vrijdagavond trekken er regen- en onweersbuien vanuit het zuidwesten het land binnen en deze verdrijven de warmte. Toch kan het zaterdag in het binnenland nog zomers warm worden met 25 tot 27 graden. Als dit gebeurt, is de regionale hittegolf in het zuiden een feit. Zondag is het koel met 19 tot 22 graden, de regionale hittegolf komt dan ten einde.