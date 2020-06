Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft vrijdag een eerste proefversie van het corona-dashboard gelanceerd. Het doel van het dashboard is om in één oogopslag te kunnen zien wat de huidige situatie is rondom de verspreiding van het coronavirus in Nederland.

In het corona-dashboard staan actuele cijfers over het aantal opnames in de ziekenhuizen en het aantal coronapatiënten op de intensive care. Ook is het reproductiegetal te zien, het getal dat aangeeft hoeveel mensen er gemiddeld worden besmet door één ziek persoon.

De hoop van het kabinet is dat nieuwe uitbraken hiermee sneller opgespoord en ingedamd kunnen worden. Zo moet een grote nieuwe golf grotendeels voorkomen worden. — Tomas Riemens (@TomasRiemens) June 5, 2020

Tweede coronagolf voorkomen

Naast inzichtelijke informatie voor Nederlanders, moet het dashboard ook de overheid gaan helpen om op tijd een tweede aan coronabesmettingen te signaleren. Daarom zijn er voor alle getallen grenswaarden ingesteld. Komt een getal daarboven uit, dan gaat het kabinet direct bekijken welke maatregelen nodig zijn om een tweede golf zoveel mogelijk in de kiem te smoren.

Wanneer meerdere getallen hun grenswaarde overschrijden, zal het kabinet ook om advies vragen aan het Outbreak Management Team. In het dashboard dat vrijdag is gelanceerd zijn nog niet alle gegevens opgenomen. Naar verwachting komt de definitieve versie van het dashboard eind deze maand beschikbaar.