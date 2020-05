Ongeveer een op de vijf Nederlanders angstig voor straling mobiele netwerken

Ongeveer een op de vijf Nederlanders is angstig voor straling van mobiele netwerken. Dit blijkt uit het dagelijkse Wat vindt Nederland onderzoek van Hart van Nederland, gehouden onder ruim 2.800 respondenten.

19 procent van de Nederlanders geeft aan dat er bij hen zorgen leven om de straling van mobiele netwerken. 75 procent vindt echter dat er geen zorgen nodig zijn. 6 procent geeft aan dat ze niet weten of ze er bang voor zijn.

Uitrol 5G-netwerk

Ook is niet iedereen blij met de uitrol van het nieuwe 5G-netwerk. Hiermee kan er sneller gedownload worden en is er beter internet. 28 procent van de Nederlanders is niet blij met het feit dat dit straks kan. 51 procent zegt er wel blij mee te zijn. 20 procent zegt het niet te weten.

Wat vindt Nederland is het opiniepanel van Hart van Nederland. Het panel bestaat op dit moment uit 27.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.