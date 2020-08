'Eén op de tien Nederlanders gelooft dat corona onderdeel is van complot tegen de mensheid'

Wordt met een toekomstig vaccin een chip in mensen geïmplanteerd? Dat is goed mogelijk, denkt een deel van de Nederlanders. Dat meldt Trouw zaterdag.

Is geloven in samenzweringen een asymptomatisch bijverschijnsel van het coronavirus? Ze zijn duidelijk hoorbaar in de samenleving: mensen die denken dat er opzet in het spel is, dat het virus onderdeel is van een complot tegen de mensheid.

Vieze spelletjes

Maar hoe groot is deze groep, en welke Nederlanders geloven dat achter het virus een duister geheim zit? Onderzoeksbureau Kieskompas zocht het uit.

Uit de bijna 8000 ingevulde vragenlijsten die het ontving, blijkt dat ongeveer 10 procent van de Nederlanders gelooft dat er rond corona vieze spelletjes worden gespeeld. Vooral de aanhang van rechtse partijen denkt in complotten.

Chip in vaccin

Een voorbeeld van een sterk staaltje complotdenken is de gedachte dat met het toekomstige vaccin een chip wordt geïnjecteerd om mensen permanent te blijven volgen. 22 procent van de mensen die in 2017 PVV stemde, vindt deze hypothese geloofwaardig of heel geloofwaardig. De SGP-stemmers scoren nog hoger; 29 procent vindt de stelling (heel) geloofwaardig.

Over het geheel genomen blijkt uit het onderzoek van Kieskompas dat een ruime meerderheid van de Nederlanders niet in complotten gelooft.

Toch is die 10 procent die het wel geloof een probleem, denkt initiatiefnemer André Krouwel. ”Het is niet erg als 40 procent denkt dat de moord op de Amerikaanse president Kennedy een complot was. Maar bij een pandemie is dat anders. Dan is 10 procent een substantiële groep die de volksgezondheid kan ondermijnen. Bij vaccinatie bijvoorbeeld moet een hoog percentage van de bevolking zich laten inenten, anders krijg je geen groepsbescherming. En bij Covid-19 zie je dat als te veel mensen zich niet aan de regels houden het aantal besmettingen oploopt.”

