Minister De Jonge denkt nog enige tijd na over quarantaineverplichting

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) wil langer de tijd nemen om na te denken over een quarantaineverplichting voor mensen die contact hebben gehad met een met corona besmet persoon. De minister wil onder meer eerst advies inwinnen bij het Outbreak Management Team (OMT) over de noodzaak van de maatregel. En dan wil hij er “over enkele weken” ook nog over in debat met de Tweede Kamer.

De Jonge verraste de Kamer dinsdag met de aankondiging dat hij het al volgende week strafbaar wilde stellen als mensen die een besmettingsrisico hebben gelopen, niet in quarantaine gaan. Dat kwam hem woensdag tijdens een Kamerdebat over de bestrijding van het nieuwe coronavirus op veel kritiek te staan.

Niet alleen de oppositie, maar ook regeringspartij D66 heeft moeite met het voorstel, dat “disproportioneel” en “niet handhaafbaar” werd genoemd.

Lees ook: Forse kritiek op ‘niet te handhaven’ corona-aanpak minister De Jonge

‘Burgerplicht’

De Jonge blijft er wél bij dat mensen na een positieve test verplicht in quarantaine moeten. De huidige wetgeving biedt de voorzitters van de veiligheidsregio’s al mogelijkheden om dat af te dwingen.

Maar de minister erkent dat dwang wellicht niet de beste manier is om mensen van wie niet vaststaat dat zij het virus hebben, ertoe te bewegen binnen te blijven. Wel benadrukt de minister dat dat hun “burgerplicht” is.

Tekst & Beeld: ANP