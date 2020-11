Dutch Grand Prix op 5 september 2021 op circuit Zandvoort

De Grote Prijs van Nederland in de Formule 1 keert terug op het circuit van Zandvoort op 5 september 2021, zo’n zestien maanden later dan de geplande rentree op 3 mei 2020. Het management van de koningsklasse van de autosport bracht dinsdag de voorlopige kalender uit voor het komende seizoen. Daarop prijken vooralsnog 23 grands prix.

Zandvoort is al helemaal klaar voor de rentree op een volledig vernieuwd circuit in de duinen, waar in 1985 Niki Lauda de laatste winnaar was van een Formule 1-race op Nederlandse bodem. Door de coronapandemie kon de Dutch Grand Prix dit jaar niet doorgaan.

‘Meer publiek in nazomer’

Sportief directeur Jan Lammers reageerde verheugd. De kans is groter dat de race op Zandvoort in de nazomer meer publiek trekt. Er waren voor het uitgestelde evenement al 300.000 kaarten verkocht. “Deze nieuwe datum vlak na de zomer heeft als voordeel dat de piek van de zomervakanties achter de rug is, dat de kans groot is dat het weer goed is en dat de coronamaatregelen dan beperkter zijn”, aldus Lammers.

Het Formule 1-weekeinde omvat drie dagen. Op 3 september zijn de de vrije trainingen, op 4 september de kwalificatierace en op 5 september de race. Alle tickets die waren verkocht voor het oorspronkelijke evenement van 1 tot en met 3 mei 2020 zijn geldig voor de nieuwe data. De organisatie meldde eerder dit jaar dat slechts 5 procent van de mensen die een kaartje kochten, hun geld hebben teruggevraagd.

“Het is een geweldige datum voor Zandvoort en de gehele regio. Met andere woorden, de organisatie is heel positief en bereidt zich voor om op deze datum een groot publieksevenement neer te zetten”, aldus Lammers.

Het circuit onderging vorige winter een grondige renovatie. Verstappen wijdde in maart de vernieuwde baan in, waar twee zogeheten kombochten de blikvangers zijn. Er zijn nieuwe pitboxen, een hypermoderne racecontrolekamer en een nieuw medisch centrum gebouwd, alsook nieuwe toegangswegen en tunnels aangelegd.

Buitenkansje

De volgende seizoen moet op 21 maart 2021 beginnen in Melbourne Australië. Een week later volgt een race op het circuit van Bahrein. Een week voordat het Formule 1-circus naar Nederland trekt wordt de race in het Belgische Spa verreden. Voor de Nederlandse Formule 1-fans is het een kans om twee races in twee weken bij te wonen. Het seizoen eindigt op 5 december 2021 in Abu Dhabi.

Het gaat wel om een voorlopige kalender. De data van de races kunnen nog veranderen.

ANP/ Redactie