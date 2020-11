Een ruime meerderheid van de Nederlanders vindt dat als het zo druk is in winkelstraten, de horeca ook toestemming moet krijgen haar deuren te openen. Dat blijkt uit representatief onderzoek van het Hart van Nederland-panel onder bijna 3200 mensen.

Al dagenlang is het te druk in winkelstraten van onder meer Rotterdam, Amsterdam, Eindenhoven, Den Haag en Dordrecht. Om de hoeveelheid mensen terug te dringen worden er door verschillende gemeenten maatregelen genomen en mensen verzocht weg te blijven. Ook vandaag is in diverse steden ingegrepen.

Voorkeursbehandeling winkeliers

Ondertussen zitten horecaondernemers met hun handen in het haar. Sinds ruim zes weken mogen zij geen enkele gast ontvangen. Tegelijkertijd mogen winkels gewoon mensen ontvangen, met drukte tot gevolg.

Oneerlijk, vindt 67 procent van de Nederlanders. Volgens een groot aantal panelleden krijgen winkeliers een voorkeursbehandeling en is dat niet eerlijk tegenover horecazaken. “Het is belachelijk en triest dat de horeca dicht moet terwijl het in winkels zo druk is. Als het zo druk is in de winkelstraten moet de horeca open,” schrijft een van de panelleden. “Er wordt met twee maten gemeten”, schrijft een ander.

Lees ook: Veel te druk in grote steden: ‘Kom niet naar de binnenstad!’

Angst voor meer drukte

29 procent vindt dat de horeca gewoon gesloten moet blijven. “Horeca moet gewoon dicht blijven tot in januari,” meent een panellid. “Cafés hebben niet de mogelijkheid voor mensen om anderhalve meter uit elkaar te blijven.” Bovendien vrezen veel van hen dat als de horeca open gaat, het nog drukker wordt in de steden.

Het Hart van Nederland-panel is het opiniepanel van Hart van Nederland. Het panel bestaat op dit moment uit 35.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.