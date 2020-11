Opnieuw drukke boel bij 'Grote Pietenhuis' Paleis Soestdijk

Het is opnieuw druk bij Paleis Soestdijk in Baarn. Sinds het paleis is omgedoopt tot Grote Pietenhuis, komen veel ouders met hun kinderen een kijkje nemen, in de hoop een glimp op te vangen van de sint en Pieten.

Volgens een correspondent ter plaatse is de drukte zondag mogelijk groter dan vorige week. Toen trokken zo’n 1700 mensen richting Baarn. “De gemeente heeft drie verkeersregelaars ingezet om te voorkomen dat ouders en kinderen de drukke vierbaans Amsterdamsestraatweg oversteken.”

Lees ook: Drukte bij Paleis Soestdijk: ouders en kinderen proberen glimp op te vangen van Sint en Piet

Intocht Sinterklaas

Sinterklaas en de Pieten meerden zaterdag 14 november aan bij de fictieve Dieuwertje Blokkade in een niet nader genoemde plaats. Van daaruit vertrokken ze naar het Grote Pietenhuis, ofwel Paleis Soestdijk in Baarn. Sindsdien wappert de vlag van de sint fier in de vlaggenmast op het dak van het gebouw.

Lees ook: Sinterklaas biedt excuses aan voor fout in verleden

Beeld: Caspar Huurdeman Fotografie