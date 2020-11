Sinterklaas biedt excuses aan voor fout in verleden

Sinterklaas heeft dinsdag in het Sinterklaasjournaal zijn excuses aangeboden voor het feit dat hij vroeger kinderen meenam in de zak naar Spanje. In de aflevering van dinsdag bleek in een bewegende zak ‘Bernhard het Stoute Kind’ te zitten.

Lees ook: Meer dan 2 miljoen mensen keken op tv naar intocht Sinterklaas

Vandaag werd duidelijk hoe Bernhard in het Pietenhuis terechtkwam. In gesprek met presentatrice Dieuwertje Blok laat de Sint weten dat er vroeger kinderen werden meegenomen in de zak naar Spanje. Hij zegt dat dat inmiddels al tientallen jaren niet meer gebeurt en dat alle kinderen weer met hun ouders zijn herenigd.

Sint heeft spijt

De goedheiligman excuseert zich. “Ik heb er spijt van. Daarom wil ik ook als Sinterklaas mijn oprechte excuses aanbieden voor dat verleden.” De sint belooft dat er nooit meer kinderen in de zak meegenomen zullen worden naar Spanje.