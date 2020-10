In het Zeeuwse Hulst heeft een 30-jarige Fransman in de nacht van vrijdag op zaterdag een agent bespuugd. De dronken automobilist zei daarbij dat hij besmet was met het coronavirus.

De man werd rond 0.30 uur door de politie staande gehouden omdat hij met zijn auto over de Absdaalseweg slingerde. Er was een sterk vermoeden dat de bestuurder te veel gedronken had, waarop agenten besloten hem aan te houden.

Blazen en spugen

De Fransman was het daar duidelijk niet mee eens en weigerde uit de wagen te komen. Omdat de dronken bestuurder zich hevig bleef verzetten werd hij uiteindelijk met geweld door de politiemensen uit de auto gehaald.

In de politieauto begon hij te blazen en te spugen naar een van de agenten. Daarbij riep hij dat hij corona had. Ook op het politiebureau was de man agressief en bleef hij zich verzetten. Een blaastest wees uit dat de automobilist inderdaad te veel gedronken had.

De agent die door de man is bespuugd gaat aangifte doen wegens zware mishandeling. De Fransman heeft zijn roes mogen uitslapen in de cel en zit nog vast.