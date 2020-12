'Drillrapvete oorzaak steekpartij Albert Heijn Amsterdam'

Een slepende vete tussen Amsterdamse drillrapgroepen was de aanleiding voor de steekpartij bij een supermarkt in Amsterdam. Bij de steekpartij raakte een medewerker van Albert Heijn zwaargewond. Dat melden Het Parool en De Telegraaf woensdagochtend.

Winkelend publiek werd dinsdagmiddag opgeschrikt door een steekpartij in de Albert Heijn aan de Helmholtzstraat. Een man in een witte hoody stak in op een medewerker van de supermarkt. Die werd in zijn nek geraakt en is naar het ziekenhuis afgevoerd.

Diverse goede bronnen bevestigen aan Het Parool dat het slachtoffer lid is van drillrapformatie Z42 uit de K-buurt in de Bijlmer. Die groep is weer nauw verbonden met drillgroep KSB, wat staat voor Kikkenstein Bende.

‘Fogwinning’

De dader zou gelieerd zijn aan de rivalen van FOG uit Venserpolder, de wijk die de rappers Zone 2 noemen. Op sociale media zijn beelden geplaatst van een nieuwsbericht over de steekpartij met daarbij de tekst ‘fogwinning’.

Vrienden van het slachtoffer zijn woedend omdat hij zich niet heeft kunnen verdedigen, omdat hij op zijn werk geen mes kan dragen.