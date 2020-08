Theatergezelschap vreest einde nu al het geld naar Amsterdam gaat: 'We zijn te Drents'

Het Drentse theatergezelschap PeerGrouP vreest voor haar voortbestaan nu het geen meerjarige subsidie krijgt van het Fonds Podiumkunsten. Het gezelschap wordt ‘te noordelijk’ bevonden. En dat terwijl Amsterdam al jarenlang verreweg de meeste subsidie krijgt, naar de hele provincie Drenthe gaat niets. Totaal onterecht, vinden de theatermakers.

In de nieuwe verdeling van de 20 miljoen aan subsidiegeld heeft het Fonds besloten dat maar liefst 54% naar instellingen in Amsterdam gaat, 11% naar Rotterdam, 2% naar instellingen in Noord-Nederland en 0% naar Oost-Nederland. Bij de 2% in Noord-Nederland gaat het om een operagezelschap uit Friesland, dat minder geld krijgt dan voorgaande jaren.

Bij PeerGrouP, dat tot nu toe 400.000 euro per jaar kreeg, wordt boos gereageerd op de plannen. Ze zien zich afgestraft worden omdat ze ‘te Drents’ zouden zijn. “Hebben ze in Den Haag een bord voor de kop?” vraagt artistiek leider Dirk Bruinsma zich af. “Het kan toch niet zo zijn dat die verdeling van het cultuurgeld niet evenredig en eerlijk over Nederland verdeeld wordt?”

Theater in de stal

PeerGrouP is het enige professionele theatergezelschap in Drenthe. Het levert al decennia hoogwaardige producties op voor heel Noord-Nederland. Soms op unieke locaties, legt Dinanda Luttikhedde uit. “Mensen die normaal niet in de theaters komen gaan nu speciaal naar een voorstelling over een thema dat hen aangaat naar een boerderij waar een theater in een stal is. Dat soort projecten staan voor de komende jaren op stapel.”

Lees ook: Theater op omvallen doet dankzij Velsenaren grote investering: ‘Film moet ons redden’

Maar de komende jaren zijn nu erg onzeker geworden zonder de tonnen uit het fonds. Sympathisanten vinden het een belediging voor het Noorden. “Wij verdienen veel beter,” reageert één van de personen die zaterdag meehielpen bij het schilderen van actieborden.

De theatergroep is namelijk de actie #bordvoorjekop begonnen. “Maak een foto van jezelf met een bord voor je hoofd. Zet hem op Facebook of Instagram met #bordvoorjekop en laat in Den Haag zien dat dit niet kan.”

Kamervragen

Inmiddels heeft CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt vragen gesteld aan minister Van Engelshoven over de verdeling van de gelden, en ook Kamerlid Frank Futselaar (SP) en Drents gedeputeerde Cees Bijl (PvdA) vinden de keuzes onbegrijpelijk.

Het Fonds Podiumkunsten reageerde niet op vragen van Hart van Nederland maar schrijft in een persbericht: “Het Fonds hecht wel degelijk aan spreiding, maar binnen het beschikbare budget voor meerjarige productieaanvragen is het lastig spreiding van standplaats te realiseren. In de praktijk komt het overgrote deel van de aanvragen uit de vier grote steden.”