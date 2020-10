Doodgeschoten man (33) in Amsterdam mogelijk slachtoffer van vergismoord

De 33-jarige man die vorige week overleed nadat hij was neergeschoten in Amsterdam is waarschijnlijk voor iemand anders aangezien. Volgens de politie “wijst alles erop dat dit een gerichte actie was: een liquidatie”.

Het slachtoffer werd door meerdere kogels geraakt. Voor het scenario dat de daders eigenlijk iemand anders in het vizier hadden zijn “sterke aanwijzingen”, meldt de Amsterdamse politie dinsdag. Ondanks het sterke vermoeden, houdt de politie nog wel “alle scenario’s open”.

Overleden in het ziekenhuis

Omwonenden hoorden rond 2.00 uur knallen op de Hoekenes in de wijk Osdorp. Vervolgens werd de man bloedend op straat gevonden. Hij moest gereanimeerd worden en werd naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere operaties mochten uiteindelijk niet meer baten, hij overleed nog dezelfde dag.

De politie toonde dinsdagavond in het tv-programma Opsporing Verzocht beelden van verschillende auto’s die op de avond van de dodelijke schietpartij kort na het incident wegrijden van het plaats delict. Getuigen zagen verder twee in het donker geklede mannen die wegliepen of -renden kort na het incident.

