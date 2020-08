Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) praten Nederland donderdag bij over de huidige stand van zaken rond het coronavirus. De persconferentie staat gepland om 19.00 uur, zo meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). ‘s Middags is er eerst een overleg met de meest betrokken ministers. Volgens de RVD zullen Rutte en De Jonge de “algemene situatie duiden, inzoomen op de situatie in bepaalde regio’s en zo nodig aanvullende, regionaal ondersteunende maatregelen aankondigen.” Dat gebeurt deze week vanwege het oplopende aantal besmettingen in Nederland.

Hierbij wordt waarschijnlijk vooral gedoeld op de regio’s Zuid-Holland, Noord-Holland en Zeeland, waar de afgelopen weken weer meer corona is vastgesteld. Mede daarom geldt in Amsterdam en Rotterdam vanaf morgen op bepaalde plekken een mondkapjesplicht. Aan wat voor maatregelen verder wordt gedacht, is niet duidelijk.

Mogelijk ook nog debat

In de afgelopen dagen nam vanuit de Tweede Kamer de druk op het kabinet toe. Kamerleden vroegen om een reactie op het groeiende aantal besmettingen. Zo vroeg PvdA-leider Lodewijk Asscher een debat aan over de ontwikkelingen rond het coronavirus. Donderdag komt een deel van de Kamer bij elkaar om te bepalen of dat verzoek wordt ingewilligd.