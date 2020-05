In het afgelopen etmaal heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 84 sterfgevallen door het coronavirus doorgekregen. Het officiële dodental is daarmee opgelopen tot 5288. Dat laat het RIVM donderdag weten via zijn website. Het werkelijke aantal patiënten ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest.

Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 39 naar 11.192. De cijfers zijn niet helemaal actueel, omdat overlijdens en opnames soms pas na een paar dagen worden doorgegeven.

Het aantal positief geteste personen nam met 455 toe tot 41.774. Het werkelijke aantal patiënten ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest.

Vergelijking met vorige week

Vorige week donderdag stierven er ook 84 mensen aan het virus. Het aantal ziekenhuisopnames ligt wel lager dan een week geleden. Toen werden er 84 mensen opgenomen met ernstige klachten door het virus. Vandaag waren er dat 39. Ook het aantal geregistreerde besmettingen is licht afgenomen in vergelijking met vorige week. Toen werden er 514 nieuwe besmettingen gemeld, vandaag waren er dat 455.

De maatregelen van de overheid tegen het coronavirus werken, concludeert het RIVM. Op 12 maart besloot het kabinet grote bijeenkomsten af te gelasten. Mensen kregen de oproep om zoveel mogelijk thuis te werken. Een paar dagen daarna werden scholen, restaurants, cafés, coffeeshops en sportverenigingen gesloten. Een week later begon het aantal ziekenhuisopnames in alle provincies te dalen.

Werkelijke aantallen

Het RIVM benadrukt in haar communicatie dat de werkelijke aantallen kunnen verschillen van de gemelde aantallen. Niet alle patiënten worden gemeld en bovendien kan er een vertraging zitten in de gemelde doden en opgenomen patiënten.