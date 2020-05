In Nederland zijn nu 4893 mensen aantoonbaar overleden aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus. In de afgelopen dag zijn er bij gezondheidsdienst RIVM 98 nieuwe meldingen binnengekregen over overleden coronapatiënten. Dat zijn er minder dan vorige week vrijdag.

In de officiële registratie staan alleen mensen die voor hun overlijden positief zijn getest op het virus. Het werkelijke aantal overledenen is waarschijnlijk beduidend hoger. Ook worden sterfgevallen vaak een of meerdere dagen later doorgegeven aan het RIVM.

Tekst gaat verder onder grafiek

Volgens het RIVM werden er sinds donderdag 85 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. In totaal zijn er nu 10.854 coronapatiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis. Ook deze registratie ligt wat achter op de werkelijkheid.

De gezondheidsdienst meldt verder dat er nog steeds een dalende lijn te zien is in de cijfer. “Dat geldt voor het aantal nieuwe meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn. Hetzelfde geldt voor het aantal gemelde overleden patiënten.