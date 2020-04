In Nederland zijn nu 4795 mensen aantoonbaar overleden aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus. In de afgelopen dag zijn er bij gezondheidsdienst RIVM 84 nieuwe meldingen binnengekregen over overleden coronapatiënten. Dat zijn er minder dan vorige week donderdag.

Volg in ons liveblog het belangrijkste nieuws over het coronavirus

In de officiële registratie staan alleen mensen die voor hun overlijden positief zijn getest op het virus. Het werkelijke aantal overledenen is waarschijnlijk beduidend hoger. Ook worden sterfgevallen vaak een of meerdere dagen later doorgegeven aan het RIVM.

Coronavirus in de zorg

Voor het eerst heeft het RIVM ook cijfers gedeeld over het aantal sterfgevallen onder zorgmedewerkers in Nederland. Tot nu toe zijn negen mensen in de zorg overleden aan de ziekte. Zes van hen hadden onderliggende gezondheidsproblemen, van de drie anderen is dit nog niet bekend.

Inmiddels hebben 13.884 zorgmedewerkers positief getest op het virus. Drie procent, 458 mensen. van hen is ook opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

Tekst gaat verder onder grafiek

Volgens het RIVM werden er sinds woensdag 84 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. In totaal zijn er nu 10.769 coronapatiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis. Ook deze registratie ligt wat achter op de werkelijkheid.

Eerder zei het RIVM dat het duidelijk is dat zowel het aantal sterfgevallen als het aantal nieuwe opnames nog steeds daalt. “De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken.”