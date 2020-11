Veel dode vogels gevonden in Waddengebied, waarschijnlijk vogelgriep

Op verschillende plekken langs de kust in het Waddengebied zijn tientallen dode vogels gevonden. Mensen worden daarom dringend verzocht om vogelgebieden te mijden en geen dode vogels aan te raken, omdat de dieren vermoedelijk besmet zijn met vogelgriep.

Die oproep doen het Groninger Landschap en de veiligheidsregio in Friesland dinsdag. Vondsten kunnen bij verschillende organisaties worden gemeld. Als er op dezelfde plek een of twee dode wilde eenden, zwanen of ganzen worden gevonden, of minder dan twintig andere wilde vogels wordt gevraagd dit door te geven aan het Dutch Wildlife Health Centre.

Wanneer op dezelfde plek méér dode vogels liggen moet dit worden gemeld bij het Landelijk meldpunt voor dierziekten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Dode hobbykippen of hobbyvogels kunnen worden doorgegeven aan een dierenarts.

Ophokplicht en ruiming

De afgelopen weken is in meerdere delen van het land vogelgriep aangetroffen bij dieren. Zo werd het zeer dodelijke H5N8-virus vastgesteld bij dode knobbelzwanen die door een boer bij het Utrechtse Kockengen waren gevonden.

Om die reden is twee weken geleden een ophokplicht ingesteld voor commerciële pluimveehouders. Vorige week werden ongeveer 35.000 dieren geruimd op een pluimveebedrijf in het Gelderse Altforst nadat ook daar een zeer besmettelijke variant van de vogelgriep opdook.

Meer maatregelen nodig?

Eerder dit jaar werd dat virus gevonden bij knobbelzwanen in Rusland en Israël, maar deze vogels overwinteren niet in Europa. De Wageningen Universiteit denkt dus dat andere vogelsoorten de griep in Nederland hebben geïntroduceerd. “Dit suggereert dat het virus lokaal circuleert onder wilde vogels in Nederland”, aldus de universiteit.

Of het bij de vogels in Altforst en het Waddengebied om dezelfde variant van de vogelgriep gaat, is nog niet bekend, daar wordt nog onderzoek naar gedaan. De NVWA komt dinsdag met meer informatie over de vindplaatsen van de dode vogels. “Deskundigen bekijken op basis van die informatie of er meer maatregelen nodig zijn”, laat een woordvoerder weten.

Kleine kans op besmetting

De kans dat mensen ook besmet raken met de vogelgriep is heel klein, benadrukt de veiligheidsregio in Friesland. Alleen mensen die langdurig of intensief contact hebben met besmette vogels lopen een klein risico. Medewerkers van vogelopvangcentra en dierenambulances worden daarom aangeraden extra beschermingsmiddelen te gebruiken.

Mensen die dode vogels hebben aangeraakt worden aangeraden om goed met zeep te wassen en daarna goed af te spoelen. Als iemand binnen twee weken alsnog ziek wordt, is het verstandig om naar de huisarts gaan.