Op de A15 bij het Gelderse Andelst is in de nacht van zaterdag op zondag een auto te water geraakt langs de snelweg. Daarbij is een 27-jarige vrouw om het leven gekomen.

Het eenzijdige ongeluk gebeurde rond 4.15 uur toen de auto in een waterweg langs de A15 terechtkwam. In de wagen zaten in totaal vijf personen. Een voorbijrijdende automobilist heeft de vrouw nog gereanimeerd, maar ze overleed later in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Twee mannen die in de auto zaten raakten lichtgewond.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek.

Meerdere dodelijke ongelukken

In de afgelopen nacht waren er meerdere eenzijdige ongelukken met een dodelijke afloop. Een auto raakte in het Limburgse Heerlen een bewegwijzeringsbord en knalde vervolgens tegen een hoogspanningsmast. Voor de meerijder kwam de hulp te laat. In het Drentse Ruinerwold botste later een busje tegen een boom. Een van de twee inzittenden overleefde de klap niet.