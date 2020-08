Bij een eenzijdig verkeersongeluk met een busje in het Drentse Ruinerwold is zondagochtend vroeg een persoon om het leven gekomen. De andere inzittende raakte gewond.

Het ongeluk gebeurde rond 6.30 uur op de Haakswold toen het busje tegen een boom langs de weg botste. De hulpdiensten rukten uit, maar de hulp kwam te laat voor een van de inzittenden, een 20-jarige man uit Meppel. Een 22-jarige Meppelaar is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hij was nog aanspreekbaar.

Hoe de botsing heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Ook is niet bekend of het dodelijke slachtoffer de bestuurder van het busje was. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het eenzijdige ongeluk.