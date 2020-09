Diergaarde Blijdorp ontslaat kwart van personeel vanwege coronacrisis

Diergaarde Blijdorp heeft woensdag aangekondigd een kwart van het personeel te moeten ontslaan. Omdat de bezoekersaantallen vanwege de coronamaatregelen kelderden, liep de Rotterdamse dierentuin “vele miljoenen euro’s” aan omzet mis.

Blijdorp geeft aan dat een kwart van de 180 arbeidsplaatsen moet verdwijnen om het verlies in omzet te overleven. Ook moeten vaste kosten worden verminderd.

Afhankelijk van bezoekers

“Het is duidelijk dat een ongekende crisis op het vlak van volksgezondheid, gekoppeld aan een sterke economische teruggang, ons dwingen onze plannen te herzien.” Laat directeur Erik Zevenbergen weten. “We zijn een stichting zonder winstoogmerk. De bedrijfsvoering van een dierentuin is in de basis gewoon ontzettend afhankelijk van bezoekers. En die mogen vooralsnog zeer beperkt worden toegelaten. Dit terwijl alle kosten, die samenhangen met de verzorging van onze unieke dieren, planten en niet te vergeten de monumenten, gewoon door blijven gaan.”

Vanwege de aangescherpte maatregelen van het kabinet om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, sloot Blijdorp op 16 maart de deuren. Op 20 mei ging de dierentuin gefaseerd weer open, met 40 procent van de normale capaciteit. In 2019 trok Blijdorp nog 1,6 miljoen bezoekers. Afgelopen jaar presenteerde de diergaarde het Masterplan 2030, waarmee Blijdorp een rol wil spelen in het natuurbehoud. Ook dat staat op losse schroeven.

De dierentuin vroeg fans al om steun door abonnementen te nemen of geld te doneren. Ook was er steun vanuit de landelijke overheid, maar Zevenbergen zegt te hopen dat provinciale en lokale overheden ook willen bijdragen aan een oplossing om de noodlijdende dierentuin te helpen.

ANP