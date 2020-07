Blijdorp lijdt miljoenenverlies en vraagt bezoekers om steun

Diergaarde Blijdorp in Rotterdam vraagt zijn bezoekers om financiële steun. Door de coronacrisis heeft de dierentuin te maken met een groot tekort.

“We hebben een heel groot gat te dichten. Niet van tonnen, maar van miljoenen”, zegt directeur Erik Zevenbergen.

De afgelopen maanden moest Blijdorp vanwege het coronavirus dicht voor publiek, terwijl de kosten van de zorg voor de dieren en planten gewoon doorliepen. Ondanks de heropening op 20 mei bedraagt het aantal bezoekers nog maximaal 40 procent van de normale capaciteit.

‘Lukt niet alleen’

Een beroep op de landelijke NOW-regeling, snijden in kosten en uitstellen van betalingen waren niet genoeg om een groot gat in de begroting van de dierentuin te voorkomen. “We zetten alle zeilen bij, maar nu is het punt gekomen dat we het echt niet meer alleen aan kunnen”, zegt Zevenbergen.

Blijdorp-liefhebbers kunnen hun betrokkenheid tonen door een donatie te doen, maar ook door anderen aan te sporen om een abonnement te nemen, aldus de dierentuin.

