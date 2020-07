Dierenleed door massale huisdierdumping: 'Het loopt vaak slecht af'

De tijd van massale huisdierdumping is weer aangebroken. Mensen zoeken zelf een nieuw plekje voor hun huisdier wanneer ze bijvoorbeeld op vakantie gaan. Langs de weg, op bedrijventerreinen of bij de kinderboerderij. Die laatste optie klinkt misschien wat diervriendelijker, maar ook dit veroorzaakt veel dierenleed. Donderdag werd bij Het Hertenkamp in Waalwijk nog een konijntje vertrapt.

Gemeente Waalwijk luidt nu de noodklok en ook dierenorganisaties maken zich zorgen. “Je kan niet zomaar overal even iets bijzetten,” zegt Sandra van de Werd van Comité Dierennoodhulp tegen Hart van Nederland.

Vertrapt

In het Hertenkamp leven kippen, geiten, schapen, alpaca’s en herten. Sommige baasjes denken dat daar ook nog wel wat konijnen bij kunnen, maar volgens dierenverzorgster Trudy Spierings kan dit fataal aflopen. “Wij kunnen niet voor ze zorgen, want er lopen hier grotere dieren. Ze kunnen gewoon vertrapt worden.” Gister moest ze een dood konijn opruimen. “Dat doet me heel wat.”

Naast konijnen worden er ook hanen gedumpt bij het Hertenkamp. Die vechten elkaar dan vaak de tent uit. Dit jaar zijn er al zo’n twintig á dertig kippen en hanen gedumpt bij het Hertenkamp. Voor wethouder van Waalwijk John van den Hoven zijn de dierendumpingen een doorn in het oog. Er worden volgens hem niet alleen dieren over het hek gegooid, maar ook veel afval. Dit veroorzaakt nog meer dierenleed. Hij roept inwoners van Waalwijk nu op om te stoppen met dumpen.

Groot probleem

Sandra van de Werd van Comité Dierennoodhulp ziet dat dierendumpingen een groot probleem zijn. Een dumpplek trekt volgens haar aan, waardoor steeds meer mensen hun dieren op die plek achterlaten, maar de dieren kunnen het niet altijd meteen met elkaar vinden. “Als ze elkaar kennen is het vaak vreedzaam, maar anders kunnen er ruzies en gevechten komen. Je kan bij hanen bijvoorbeeld niet zomaar een hen gooien.” Ook hebben huisdieren volgens Van der Werd niet altijd een instinct om te vluchten. Ze weten niet wanneer ze weg moeten rennen. “De eerste dagen loop het vaak al slecht af.” .

Collega Erwin Vermeulen van Animal Rights ving vrijdag een stel kippen en hanen die door verschillende mensen waren gedumpt op een industrieterrein in Middelburg. Deze hanen kunnen terecht bij Akka’s ganzenparadijs. Helaas ziet hij ook vaak genoeg dat gedumpte dieren geen mooie toekomst tegemoet gaan. “Ze worden soms afgemaakt of verkocht via Marktplaats, óók door kinderboerderijen. De dierenfanaat vindt dat gemeentes gedumpte dieren eerder moeten wegvangen en dat er betere bewaking moet komen. Gemeentes wachten volgens hem te lang voordat er wordt ingegrepen, met alle gevolgen van dien.