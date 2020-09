Dierenbeul verwondt geslachtsdeel paard in Amersfoort: 'Is nog maar de vraag of dit gaat genezen'

In een weiland in het Amersfoortse Schothorstpark is een paard ernstig mishandeld aan het geslachtsdeel. Volgens de politie is het niet zeker of het dier nog herstelt van de verwondingen.

De mishandeling heeft waarschijnlijk plaatsgevonden tussen 12 en 22 september. De eigenaar gaat dagelijks langs bij het dier, maar doordat de wond aan het geslachtsdeel onder de staart verstopt zat, viel deze pas op toen de wond ging ontsteken.

Verwondingen blijken zeer heftig

Het paard is behandeld door een dierenarts, maar de verwondingen blijken zo heftig dat het nog maar de vraag is of het paard zal genezen. De politie is op zoek naar getuigen die in de buurt van het weiland nabij de Duivensteeg iets opmerkelijks hebben gezien. Zij kunnen zich melden via 0900-8844.

Beeld ter illustratie, via Pixabay