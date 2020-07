Dief op brommer rukt gouden ketting van hals 84-jarige vrouw

Opnieuw is er een vrouw beroofd van haar gouden ketting. Deze keer sloeg een dief toe in Zwanenburg. De politie spreekt van een ‘lafhartige straatroof’.

De straatroof vond vrijdagochtend plaats rond 11:30. Volgens de politie reed de overvaller, een man van 25, op een bromfiets toen hij de ketting van de hals van de vrouw rukte. Het zou gaan om een slanke, witte man met kort blond haar. Hij droeg een lichtkleurig vest.

Lees ook: Elly (80) is er kapot van; haar gouden kettingen werden van haar nek gerukt

De politie heeft een zoekactie gehouden en buurtonderzoek verricht. Dit heeft niet geleid tot aanhoudingen. Getuigen worden opgeroepen zich te melden bij de politie. Ook zoekt de politie naar beelden van de beroving of de mogelijke dader.

Kettingrukker in Utrecht

De afgelopen weken vonden er meerdere soortgelijke berovingen plaats. In de regio Utrecht lijkt er zelfs sprake van een kettingrukker. In een week tijd werden daar dertien vrouwen slachtoffer van een dergelijke beroving, onder meer in Bunschoten, Driebergen, Zeist en Eemnes.

Lees ook: Kettingrukker maakt het Gooi onveilig