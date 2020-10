Diederik Gommers wil volledige lockdown in strijd tegen coronavirus

Diederik Gommers, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, pleit voor een volledige lockdown in de strijd tegen het coronavirus. De “halfzachte maatregelen” van het kabinet werken niet, zo vertelt hij zaterdag in het AD.

In de afgelopen 24 uur werden ruim 6500 nieuwe coronabesmettingen gemeld, een nieuw dagrecord. Dit terwijl iedereen hoopte dat het effect van de eerder genomen maatregelen vandaag zichtbaar zouden worden. Gommers concludeert daaruit dat de maatregelen onvoldoende effect hebben gehad. “De bedoeling was flatten the curve. Dat wil nog niet lukken”, zegt hij in het AD.

Volledige lockdown

Daarom moeten hardere maatregelen worden getroffen, stelt Gommers. “Ik ben er een groot voorstander van dat we zo snel mogelijk in een lockdown gaan. En dan geen intelligente lockdown of iets dergelijks, maar een volledige. Anders verandert er niets. Hopelijk kunnen we er dan snel weer uit.”

Het instellen van een volledige lockdown heeft drastische gevolgen, vooral voor de economie. Het kabinet staat dan ook voor een moeilijke keuze, erkent ook Gommers. “Strengere maatregelen hebben absoluut economische consequenties, maar dit halfzachte (beleid) ook. Want het is niet effectief en het duurt nu langer.”

Tijdens de persconferentie na afloop van de ministerraad vrijdag zei premier Rutte dat het “nog te vroeg is om vast te stellen of de maatregelen van vorige week dinsdag het gewenste effect hebben”. Maar, zo voegde hij eraan toe: “Als de trend de komende dagen niet ombuigt, volgen strengere maatregelen.”