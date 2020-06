1600 mensen bij demonstraties tegen racisme in Brabant

In de Brabantse steden Den Bosch en Breda zijn zaterdagmiddag naar schatting 1600 betogers afgekomen op de demonstraties tegen racisme. Ze hielden zich daarbij aan de coronaregels.

In Breda was de opkomst het hoogst: daar demonstreerden naar schatting duizend mensen op het Chasséveld in het centrum van de stad. In Den Bosch waren ongeveer 600 demonstranten aanwezig op de Pettelaarse Schans.

In de Brabantse hoofdstad eisten de sprekers onder meer gelijke behandeling van zwarte mensen en een verbod op Zwarte Piet. Een van de sprekers was de bekende activist Jerry Afriyie van Kick Out Zwarte Piet.

Kloosterbroeders aanwezig

Ook waren er drie Bossche kloosterbroeders onder de betogers, twee franciscanen en een kapucijn. “Ik vind het belangrijk dat we bewust zijn dat racisme er is. Ontkennen is de ergste vorm. Op het moment dat we ons ervan bewust zijn, kunnen we er wat aan doen”, legde een van hen uit over hun aanwezigheid. “Het begint bij onszelf.”

In Breda waren er opvallend veel jongeren en witte mensen op de been. Met behulp van kruizen op de grond hielden ze voldoende afstand tot elkaar. De betoging verliep vreedzaam en de politie bleef op afstand staan.

Burgemeester Paul Depla van Breda bedankte de betogers voor het houden aan de coronaregels

Demonstratie #blacklivesmatterbreda op Chasseveld prima verlopen. Zo’n 1.500 mensen hebben zich in een goede sfeer keurig gehouden aan Covid-regels. Mooi dat in Breda op deze gemoedelijke manier mensen hun stem hebben kunnen laten horen. Dank aan organisatie en deelnemers. pic.twitter.com/ohItDnSe7Y — Paul Depla (@PaulDepla) June 13, 2020

Meer demonstraties

Zaterdagavond staat er in Leeuwarden ook nog een demonstratie tegen racisme op de planning. Zondag volgen betogingen in Almere en Alkmaar.

