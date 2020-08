Premier Mark Rutte en ministers Hugo de Jonge en Tamara van Ark moeten zich woensdag in de Tweede Kamer verantwoorden over de nieuwe opmars van het coronavirus in Nederland. Kijk hier live mee met het debat.

Het debat is aangevraagd door de oppositie, onder leiding van Lodewijk Asscher. De PvdA-leider zegt zich zorgen te maken om het snel oplopende aantal besmettingen in ons land. Het kabinet kondigde vorige week donderdag nieuwe maatregelen aan. Ook werden enkele bestaande coronaregels aangescherpt.

Zorgen bij oppositie

Toch is de oppositie niet tevreden. Zo zijn er zorgen om de situatie in brandhaarden als Rotterdam en Amsterdam, waar het aantal nieuwe besmettingen al langere tijd hoog is. Ook moeten de bewindslieden uitleg geven over capaciteitsproblemen bij sommige GGD’en waardoor het bron- en contactonderzoek beperkt dreigt te worden.

Lees ook: Coronavirus rukt verder op: afgelopen week ruim 4.000 nieuwe besmettingen

Het coronavirus is sinds begin vorige maand aan een nieuwe opmars bezig in Nederland. In de eerste week van juli werden er door gezondheidsdienst RIVM nog 432 nieuwe besmettingen gemeld. Inmiddels is dat opgelopen naar 4.036 nieuwe gevallen in de afgelopen week. Vooral onder jongeren grijpt het virus tijdens de zomervakantie snel om zich heen.