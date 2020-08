In de afgelopen zeven dagen zijn er in Nederland 4.036 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Dat zei RIVM-baas Jaap van Dissel dinsdagmiddag tijdens een technische briefing in de Tweede Kamer.

Het coronavirus is de laatste weken aan een nieuwe opmars bezig in ons land. Zo werden er vorige week dinsdag nog 2.588 nieuwe gevallen gemeld door de gezondheidsdienst. Dat betekent dat het aantal nieuwe besmettingen in één week is gestegen met 56 procent.

Sinds begin juli grijpt het coronavirus steeds sneller om zich heen. Zo werden er in de eerste week van vorige maand nog slechts 432 nieuwe gevallen gemeld. Daarna liepen de aantallen in hoog tempo op. Toch lijkt de groei nu wat af te vlakken. Vorig week was er namelijk nog sprake van een verdubbeling ten opzichte van de week daarvoor.

Nieuwe maatregelen

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid gaven donderdag een persconferentie vanwege de nieuwe opmars van het virus. Ze kondigden toen een paar nieuwe maatregelen aan. Ook werden sommige regels verscherpt.

Zo moeten horecabezoekers sinds deze week hun contactgegevens moeten achterlaten. Ook kunnen zaken twee weken gesloten worden als er meerdere mensen besmet zijn geraakt. Verder gaat de GGD telefonisch controleren of reizigers uit risicogebieden zich houden aan de oproep om twee weken in quarantaine te gaan.

Woensdag is er een nieuw debat in de Tweede Kamer over de situatie rond het coronavirus in Nederland. Het parlement is daarvoor eerder teruggekomen van zomerreces.