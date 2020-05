De vier mannen die op carnavalszondag betrokken waren bij een massale vechtpartij in een cafetaria in Vlijmen, hebben nog een week om zich te melden. Doen ze dit niet, dan worden de daders vanaf volgende week herkenbaar in beeld gebracht bij verschillende opsporingsprogramma’s.

Dat laat de politie weten. Bij de vechtpartij op 23 februari werd een 33-jarige man zwaar mishandeld.

De politie omschrijft de bewakingsbeelden van het incident als heftig. “We zien hoe personen elkaar schoppen, slaan en elkaar te lijf gaan met barkrukken”, aldus de politie. “Ook is er een poging doodslag te zien.” Verder is te zien hoe het slachtoffer met zijn hoofd tegen een muur wordt geduwd en daarna bewusteloos neervalt. Terwijl hij op de grond ligt, krijgt hij ook nog rake trappen tegen zijn hoofd.

Massale vechtpartij

Eerder vertelde de eigenaar van de cafetaria aan Hart van Nederland dat de groep carnavalvierders nog geen twintig seconden in zijn zaak was, toen ze plots met elkaar op de vuist gingen. Het mondde uit in een massale vechtpartij. Het slachtoffer werd bewusteloos en met flinke verwondingen in het gezicht per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie laat weten dat het inmiddels beter met hem gaat.

Lees ook: Man (33) bewusteloos geslagen bij massale vechtpartij in cafetaria Vlijmen

De politie roept de daders op zich te melden. “Jullie waren tijdens carnaval betrokken bij deze massale vechtpartij in Vlijmen. Dit mondde uit in een poging doodslag toen één van de slachtoffers bewusteloos raakte en toch nog meerdere schoppen tegen zijn hoofd kreeg. Jullie staan op beeld en krijgen een week de tijd om je voor je daden bij ons te verantwoorden. Zo niet, dan kom je herkenbaar in beeld in onze opsporingsprogramma’s.”