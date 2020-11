Criminelen stelen duizenden euro's van opa Joop: 'De lieve man heeft niks meer'

De politie Haaglanden heeft de afgelopen weken een nieuw vorm van bankhelpdeskfraude langs ontdekt. Na een belletje van de oplichters komt een nepmedewerker van de bank bij je thuis langs om geld naar een beveiligde rekening over te maken. In feite wordt het opnamelimiet verhoogd, waardoor er grote geldbedragen kunnen worden afgeschreven. Ook opa Joop werd slachtoffer van deze manier van spoofing.

Hoeveel mensen tot nu toe slachtoffer zijn geworden van de nieuwe oplichtingmethode weet de politie niet precies. “Maar de afgelopen weken kwamen er al drie meldingen binnen bij één bureau”, vertelt politiewoordvoerder Hilda Vijverberg. Omdat de nieuwe vorm van bankhelpdeskfraude niet los wordt geregistreerd heeft de politie geen totaal overzicht van hoe vaak het gebeurd.

Kluisrekening

Opa Joop uit Delft is een van de slachtoffers van de oplichters. Hij werd gebeld dat criminelen een groot bedrag wilden overschrijven naar een rekening in Zuid-Afrika. Een bankmedewerker zou langskomen om geld over te maken naar een kluisrekening. Dat deed deze oplichter niet. In plaats daarvan werd het opnamelimiet van de rekening verhoogd en zijn pinpas ingenomen. Deze werd precies op een manier doorgeknipt dat er nog wel geld mee kon worden opgenomen. Diezelfde dag nog werden er duizenden euro’s van de rekening van Joop afgeschreven.

Toen Joop aan goede kennis Jurian vertelde dat er een bankmedewerker was langsgekomen wist Jurian gelijk dat het foute boel was. Omdat de oplichters het geld contant hebben opgenomen kan de bank niks voor ze betekenen. “Deze lieve man heeft helemaal niks meer. Al zijn spaargeld is weg, en het restant waar hij van moet leven ook”, zegt Jurian. Om Joop te helpen is hij een doneeractie gestart. Inmiddels is al meer dan 7000 euro ingezameld.