Gerrit (67) verloor tienduizenden euro's door bankhelpdeskfraude

Afgelopen december werd de 67-jarige Gerrit uit Rijssen opgebeld door zijn bank. Tenminste, dat dacht hij. “Ik heb dat nummer nog gecheckt en het was hetzelfde nummer als ik op mijn scherm had. Dat kunnen ze vervalsen, spoofing heet dat. Ze doen er alles aan om je te laten geloven dat ze echt van de bank zijn.” Aan het eind van het liedje raakte Gerrit 85.000 euro kwijt te zijn.

Degene aan de andere kant van de lijn wist allerlei persoonlijke gegevens op te noemen en zat zes uur lang aan de telefoon met Gerrit. “Puur om vertrouwen te winnen en ze weten precies hoe ze je onder druk moeten zetten. We hadden de dagen ervoor last gehad van een internetstoring. De crimineel wist dat en zei dat er daardoor iemand probeerde in te breken op de bankrekening. Ik kon het beste het geld zo snel mogelijk op een veilige rekening storten.”

Wat is bankhelpdeskfraude?

Dit jaar maakten criminelen meer dan 9 miljoen euro buit met bankhelpdeskfraude. Er werden zo’n achthonderd aangiftes gedaan, maar de politie denkt dat er veel meer slachtoffers zijn. Vandaag start een campagne om mensen te waarschuwen voor digitale fraude.

“Men schaamt zich en doet daarom geen aangifte”, vertelt Mariska van Ginkel, woordvoering politie. “Terwijl het helemaal niet raar is dat je erin trapt. De criminelen gaan namelijk behoorlijk geraffineerd te werk.”

Veilige Rekening bestaat niet

Van Ginkel beaamt dat ze vaak zo te werk gaan als bij Gerrit het geval was: “Ze gebruiken vaak de term Veilige Rekening of Kluisrekening. Zulke rekeningen bestaan niet. Het is goed om te weten dat je bank nooit zal vragen of je geld wilt over maken. Als zij iets verdachts zien, blokkeren ze gelijk je rekening.”

Een keiharde les voor Gerrit. Hij maakte uiteindelijk 85.000 euro over en naar die centen kan hij fluiten. Het zure is dat hij met pensioen zou gaan, maar nu moet hij 5 jaar langer doorwerken. “Mijn vertrouwen in de mensheid is flink beschadigd. Ze gaan zo doordacht te werk en ik vind het daarom zo belangrijk om iedereen te waarschuwen.”