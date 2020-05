'Crimineel Omar E. geliquideerd bij schietpartij Amsterdam'

De dodelijke schietpartij in de nacht van zaterdag op zondag was een afrekening in het criminele circuit. Parool meldt dat het slachtoffer de 29-jarige crimineel Omar E. is. Eerdere aanslagen op zijn leven mislukten, schrijft de krant.

Lees meer: Man doodgeschoten in Amsterdam-Oost

Het slachtoffer, vermoedelijk E., werd rond 3:30 op de hoek van de Panamalaan en Borneolaan doodgeschoten. Even verderop werd een brandende BMW met Duits kenteken gevonden. Deze auto zou mogelijk gediend hebben als vluchtauto.

Bijnaam van Omar E.

E. werd ‘Centjes’ genoemd omdat hij zowat alles zou doen voor geld, schrijft Parool. Hij werd gerekend tot de top 600 van Amsterdamse criminelen. Onlangs was hij vrijgesproken van twee plofkraken in Duitsland.

De krant schrijft dat er meerdere keren een aanslag op zijn leven is gepleegd. Onder andere in 2018, toen hij op straat onder vuur werd genomen. Zeker acht kogels werden er afgevuurd. Een vriend van Omar E. zou in zijn hand zijn geraakt.

Beeld: HFV Photo Services