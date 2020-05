Man doodgeschoten in Amsterdam-Oost

In de nacht van zaterdag op zondag is in Amsterdam-Oost een man doodgeschoten. In de buurt van de plek waar het slachtoffer werd gevonden, is een brandende auto aangetroffen.

De politie laat weten dat het incident gebeurde op de hoek van de Panamalaan en de Borneolaan, de recherche doet onderzoek ter plaatse. Voor zover bekend zijn er nog geen personen aangehouden.