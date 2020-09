Het coronavirus is stilaan bezig met een comeback. Het aantal besmettingen loopt in rap tempo op, er komen steeds meer patiënten op de ic’s te liggen en voor diverse regio’s is risiconiveau 2 afgekondigd. Als het aantal besmettingen niet snel afneemt zijn extra preventiemaatregelen nodig om het virus in Nederland te beteugelen.

Update 08:41 – Senioren willen strengere controle op naleving coronaregels

Veel senioren vinden dat het kabinet meer moet doen tegen het oplopen van het aantal coronabesmettingen. Dat zegt de ouderenorganisatie ANBO op basis van een eigen peiling onder ruim 5400 mensen vanaf 65 jaar. Ze willen een strengere controle op de naleving van de regels.

Zo vind een groot deel dat er beter gehandhaafd moet worden op de ,5 meter afstand. Ook zijn zij een voorstander van mondkapjes in supermarkten en andere winkels. Iets minder dan de helft is bang voor de tweede golf.

Update 08:17 – Van Dissel: niet testbeleid maar ons gedrag is het probleem

RIVM-directeur Jaap van Dissel is het niet eens met de stelling dat het testbeleid in Nederland niet goed functioneert. Dat zegt hij in Trouw. Volgens Van Dissel is “ons gedrag de eerste verdediging tegen het coronavirus en niet het testbeleid.”

“We creëren problemen als we ons niet aan de anderhalve meter houden of bij ziekte toch de deur uit gaan. De intrinsieke motivatie van mensen moet je stimuleren. Dat is ingewikkeld. Een deel van de motivatie komt wel terug als je merkt in je omgeving dat Covid een reëel probleem is. In maart zeiden we al dat je met klachten thuis moest blijven. Nu we vaker testen kunnen we dat advies gerichter maken. Als het een gewone neusverkoudheid blijkt te zijn, hoef je niet in isolatie. Dat is de winst van het testen voor het individu”, aldus Van Dissel.

Volgens Van Dissel is Nederland nog niet terug bij af, zoals de situatie in maart was: “In maart waren we zoekende. Terwijl we nu de teststraten hebben – daar is natuurlijk een boel om te doen, maar uiteindelijk testen we daar een heleboel personen. We hebben de basis beter in beeld. Daardoor zie je dat het veel geleidelijker oploopt. Het aantal ziekenhuisopnames stijgt nu ook, maar niet in dezelfde mate als eerder. Je wilt dat natuurlijk ook voor blijven. Het aantal mensen dat besmettelijk is, is naar schatting behoorlijk groot.”

Update 07:32 -Werkgevers pleiten voor strikte naleving coronaregels

Ondernemers, hun werknemers en hun klanten moeten alles doen om een tweede lockdown te voorkomen. Winkeliers, kappers, horecabazen en andere bedrijfseigenaren moeten zich weer strikt aan de coronaregels houden.

Die oproep doen werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in een brief aan alle leden en branches, meldt De Telegraaf “Omdat we merken dat de aandacht is verslapt, roepen we iedereen op hier opnieuw en zichtbaar aandacht aan te geven en de protocollen strikt na te leven”, schrijft VNO-voorzitter Ingrid Thijssen. “Ik doe een oproep aan mijn eigen achterban: doe zoveel mogelijk zelf om te voorkomen dat we weer in een lockdown terechtkomen”, zegt MKB-voorman Jacco Vonhof.

Het bedrijfsleven is bang dat het kabinet de economie weer op slot zet nu een tweede coronagolf is opgelaaid. VNO-NCW en MKB-Nederland beginnen zaterdag een campagne ’om de gedragsregels in acht te nemen en elkaar daar op aan te spreken’.