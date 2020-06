Nederland komt langzaam maar zeker uit de gedeeltelijke lockdown. Verschillende maatregelen worden langzaam versoepeld, maar er blijven maatregelen gelden om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Volg in dit liveblog de belangrijkste ontwikkelingen rond de coronacrisis in Nederland.

Het aantal bevestigde coronadoden in Nederland is opgelopen tot 6.070

In totaal zijn er tot nu toe 49.087 mensen in ons land positief getest op het virus.

De toestroom in de ziekenhuizen is aan het afvlakken: 11.834 coronapatiënten zijn tot nu opgenomen (geweest).

Er liggen op dit moment nog 78 coronapatiënten op de intensive care.

Update 05:20 – Drugsgebruik daalt tijdens lockdown

Het Nederlandse drugsgebruik is tijdens de lockdown gelijkgebleven of zelfs gedaald in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit een meting van wateronderzoeksinstituut KWR, schrijft De Volkskrant. Vooral in Amsterdam nam het gebruik van cocaïne en xtc spectaculair af. In Utrecht en de regio Eindhoven bleef het drugsgebruik grotendeels gelijk.

Het KWR voert een jaarlijkse ­rioolwatermeting uit in Amsterdam, Utrecht en Eindhoven, plus omliggende kleine gemeenten van Eindhoven. Samen geven de metingen een indicatie over het drugsgebruik van 1,5 miljoen mensen in Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd in de week van 18 tot en met 24 maart 2020, vlak na de door premier Rutte afgekondigde lockdown.

Update 04:55 – ‘Bron coronabesmetting vaak lastig te achterhalen’

Bij de meeste contact- en brononderzoeken die worden uitgevoerd om in kaart te brengen waar coronapatiënten besmet raakten met het longvirus, lukt het niet de bron van de infectie te achterhalen. Dat zegt GGD-directeur Sjaak de Gouw in het AD.

Als iemand positief getest wordt op het coronavirus, volgt dergelijk onderzoek om na te gaan wie allemaal bij een besmet persoon in de buurt zijn geweest. Dat moet helpen het virus in te dammen. De bron van een infectie daadwerkelijk lokaliseren blijkt vaak echter moeilijk te zijn, zegt De Gouw. “Als iemand aangeeft: ik ben op visite geweest, gaan fietsen en ik heb op een terrasje gezeten, dan kun je niet zeggen waar de bron zit. Er zijn maar enkele mogelijkheden waarbij je dat wel zeker weet: bijvoorbeeld als iemand veertien dagen binnen is gebleven en maar één keer naar buiten is geweest.’’

In Nederland wordt in tegenstelling tot andere landen niet landelijk bijgehouden waar mensen precies besmet raakten, stelt de GGD-directeur. “Wij zien geen reden om dat te analyseren”, aldus De Gouw. “Dat gebeurt wel op gemeenteniveau. Maar een landelijke registratie is er niet, omdat je de bron in de meerderheid van de gevallen niet weet.’’

Update 04:28 – Middelbare scholen hopen na de zomer volledig open te kunnen

Een ruime meerderheid van de middelbare scholen hoopt na de zomervakantie de deuren weer volledig te kunnen openen. Dat staat in een ledenpeiling onder 146 schoolbesturen door de VO-raad waar het AD over schrijft.

De scholen in de peiling vertegenwoordigen ongeveer driekwart van de leerlingen. Het kabinet komt volgende week woensdag met nieuwe informatie over hoe middelbare scholen na de zomervakantie verder kunnen. De scholen zijn dan drie weken open. Omdat de leerlingen onderling ook 1,5 meter afstand moeten houden, kan op de meeste scholen slechts een kwart van de scholieren per dag aanwezig zijn. Met als gevolg dat de tieners nauwelijks fysieke lessen hebben.

Update 03:30 – Kermisbranche wil dat rechter oordeelt over opening

Kermisexploitanten staan woensdag tegenover de Nederlandse overheid in de rechtbank Den Haag. Met een kort geding willen ze dat de kermis eerder open mag dan 1 september. In verband met de coronamaatregelen mogen kermissen niet open voor die datum.

Afgelopen week demonstreerden al zo’n duizend kermisexploitanten op het Malieveld in Den Haag omdat ze het niet eens zijn met die maatregel. Ze noemen het vreemd dat bijvoorbeeld een pretpark wel onder voorwaarden open mag, maar de kermis niet.

Update 03:30 – Boze busbedrijven rijden in colonne naar het Malieveld

Honderden touringcars rijden woensdag richting Den Haag. De busondernemingen protesteren omdat ze vinden dat ze de dupe zijn van het coronabeleid van het kabinet. De regels voor toerbussen zijn strenger dan die voor het openbaar vervoer en de luchtvaart, klaagt Koninklijk Nederlands Vervoer. “Er mogen wél volle vliegtuigen van Schiphol vertrekken, maar een halfvolle touringcar loopt de kans aan de kant gezet te worden”, aldus de werkgeversorganisatie, die het protest mede organiseert.

Busvervoer Nederland, een onderdeel van Koninklijk Nederlands Vervoer, begrijpt de verschillende regels niet. “Een vliegtuig is eigenlijk niets anders dan een bus met vleugels. Voor het coronavirus maakt het allemaal in ieder geval niets uit. Dat gedraagt zich in een ov-bus of een vliegtuig niet anders dan in een touringcar”, laat voorzitter Theo Vegter weten.

De busondernemingen willen ook financiële steun. Om de sector de crisis te laten overleven, zou een bedrag van 240 miljoen euro nodig zijn. Anders kunnen scholieren, ouderen, voetbalsupporters en anderen niet meer op reis, zegt Koninklijk Nederlands Vervoer. De busbedrijven lopen de inkomsten uit de drukke periode tussen maart en juni mis door coronabeperkingen.

Update 02:48 – Curaçao kort verplichte coronaquarantaine in

Curaçao heeft vanaf dinsdag de verplichte quarantaine ingekort van veertien dagen naar acht dagen. Ingezetenen die nu terugkeren op het eiland moeten veertien dagen in een hotel in quarantaine zitten. Volgens de Curaçaose regering kan dat worden ingekort zonder dat er grote risico’s ontstaan. Op het eiland is dinsdag de 23e coronabesmetting geregistreerd.

ANP/Redactie