Nederland komt langzaam maar zeker uit de gedeeltelijke lockdown. Verschillende maatregelen worden langzaam versoepeld, maar er blijven maatregelen gelden om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Volg in dit liveblog de belangrijkste ontwikkelingen rond de coronacrisis in Nederland.

Het aantal bevestigde coronadoden in Nederland is opgelopen tot 6.016

In totaal zijn er tot nu toe 47.739 mensen in ons land positief getest op het virus.

De toestroom in de ziekenhuizen is aan het afvlakken: 11.794 coronapatiënten zijn tot nu opgenomen (geweest).

Er liggen op dit moment nog 96 coronapatiënten op de intensive care.

Update 07:18 – Nog geen besmettingen bekend door demonstratie op de Dam

Bij de GGD in Amsterdam zijn vooralsnog geen besmettingen met het coronavirus bekend die zijn veroorzaakt door de antiracismedemonstratie van een week geleden op de Dam. Dat laten de gemeente en de veiligheidsregio maandag weten na vragen van de Amsterdamse gemeenteraad.

Het college van burgemeester en wethouders wijst er wel op dat de incubatietijd van Covid-19 maximaal 14 dagen bedraagt. Die periode is nog niet verstreken. Ook geeft het college aan dat de “GGD geen mogelijkheid heeft om vast te stellen wie bij de demonstratie aanwezig is geweest”. Mensen moeten zelf aangeven dat ze op de Dam zijn geweest. “Ook kan iemand in een andere regio getest worden. Dan kan het langer duren voordat die informatie ook bij GGD Amsterdam bekend is.”

“Over mogelijke gezondheidsgevolgen of de mate van besmettingsgevaar kan geen inschatting worden gemaakt”, meldt de gemeente verder over de demonstratie. Ook omdat niet bekend is hoeveel besmette personen op de Dam aanwezig waren. Toch verwacht de gemeente dat de meeste mensen een “laag risico” liepen op besmetting, omdat zij “hooguit vluchtige blootstelling hebben gehad” als er al besmette personen aanwezig waren.

Update 06:30 – Nieuwe beweging roept op burgers boven bedrijven te stellen

Een groep burgers, activisten en wetenschappers heeft de krachten gebundeld in de burgerbeweging #samenuitdecrisis. De nieuwe beweging roept politici op om bij de weg uit de coronacrisis te kiezen voor mensen boven bedrijven en voor groen en eerlijk boven “business as usual”.

De groep bestaat bij de start uit ongeveer vijftig mensen. Zij komen naar buiten met een manifest en de website samenuitdecrisis.nl. Belangstellenden kunnen het manifest en acties van de beweging ondersteunen of zelf met acties en ideeën komen voor een weg uit de coronacrisis.

Update 05:22 – Onderwijsraad: meer geld nodig voor coronacrisis scholen

Het kabinet moet extra geld uittrekken om de negatieve gevolgen van de coronacrisis in het onderwijs te bestrijden. Dat schrijft de Onderwijsraad dinsdag in een advies aan verantwoordelijk ministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven, meldt het FD. Vooral het lerarentekort is urgent, net als de toenemende verschillen tussen leerlingen, studenten, opleidingen en scholen.

“We begrijpen dat er druk op de overheidsfinanciën is, zeker als we in een heftige recessie komen”, benadrukt voorzitter Edith Hooge. “Maar om uit de crisis te komen, is het noodzakelijk om gericht te investeren in jonge generaties.” De eerder toegezegde 500 miljoen euro voor onderwijsachterstanden, studievertraging en het behoud van stages is volgens de Onderwijsraad een “welkom begin”.

Update 03:44 – ‘Helft van de Nederlanders gaat deze zomer niet op vakantie’

Bijna de helft van Nederland gaat deze zomer niet op vakantie. Dat meldt EenVandaag op basis van een peiling onder ruim 29.000 mensen. 48 procent van hen zegt deze zomer thuis te blijven omdat ze de coronarisico’s in eigen land beter kunnen inschatten.

Een derde van de ondervraagden wil wel weg. Van hen blijft 42 procent wel in Nederland. Volgens het nieuws- en actualiteitenprogramma is ook voor die groep de veiligheid doorslaggevend. “Als er toch iets misgaat ben ik in ieder geval snel thuis is de gedachte.”

De mensen die wel naar het buitenland op vakantie gaan, maken zich weinig zorgen over het coronavirus op hun vakantiebestemming, aldus EenVandaag. Dat meldt verder dat de ondervraagden verdeeld zijn over de vraag of het goed is dat er ook weer toeristen naar Nederland komen.

Update 01:46 – Behandelaars ggz zien digitale zorg niet zitten

Psychiaters en psychologen zien weinig in behandelen op afstand. Slechts één op de honderd behandelaren geeft de voorkeur aan beeldbellen boven echt contact. Dat blijkt volgens NRC uit onderzoek van het UMC Utrecht onder 592 psychologen en psychiaters, maandag gepubliceerd in het Tijdschrift voor Psychotherapie.

Door de coronamaatregelen zien behandelaren hun patiënten sinds maart via de telefoon, tablet of computer. Tegen de onderzoekers zeggen ze bepaalde behandelmethoden via beeldbellen niet te kunnen toepassen. Zelfs als digitaal behandelen net zo effectief blijkt als in levenden lijve, “lijken psychiaters en psychologen er simpelweg niet op te zitten wachten”, schrijven de onderzoekers.

Update 00:53 – Nog geen besmettingen bekend door demonstratie op de Dam

Bij de GGD in Amsterdam zijn vooralsnog geen besmettingen met het coronavirus bekend die zijn veroorzaakt door de antiracismedemonstratie van een week geleden op de Dam. Dat laten de gemeente en de veiligheidsregio maandag weten na vragen van de Amsterdamse gemeenteraad.

Het college van burgemeester en wethouders wijst er wel op dat de incubatietijd van Covid-19 maximaal 14 dagen bedraagt. Die periode is nog niet verstreken. Ook geeft het college aan dat de “GGD geen mogelijkheid heeft om vast te stellen wie bij de demonstratie aanwezig is geweest”. Mensen moeten zelf aangeven dat ze op de Dam zijn geweest. “Ook kan iemand in een andere regio getest worden. Dan kan het langer duren voordat die informatie ook bij GGD Amsterdam bekend is.”

Lees meer.