Nederland komt langzaam maar zeker uit de gedeeltelijke lockdown. Verschillende maatregelen worden langzaam versoepeld, maar er blijven maatregelen gelden om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Volg in dit liveblog de belangrijkste ontwikkelingen rond de coronacrisis in Nederland.

Het aantal bevestigde coronadoden in Nederland is opgelopen tot 6.013

In totaal zijn er tot nu toe 47.574 mensen in ons land positief getest op het virus.

De toestroom in de ziekenhuizen is aan het afvlakken: 11.789 coronapatiënten zijn tot nu opgenomen (geweest).

Er liggen op dit moment nog 96 coronapatiënten op de intensive care.

Update 03:30 – Basisscholieren krijgen weer allemaal samen les

Voor het eerst in bijna drie maanden komen basisscholieren weer samen met al hun klasgenootjes. De basisscholen gaan maandag weer met volledige klassen aan de slag.

De scholen waren op 16 maart dichtgegaan. Kinderen volgden les vanuit huis en hadden af en toe digitaal contact met de leerkracht en de klasgenoten.

Basisschoolleerlingen krijgen sinds 11 mei al wel weer de halve schoolweek les op school. Het kabinet wilde de scholen geleidelijk aan heropenen, omdat nog onduidelijk was hoe groot het gevaar was dat kinderen het virus oplopen en elkaar en volwassenen aansteken. Inmiddels lijken die risico’s mee te vallen.

Update 01:57 – Uitslag coronatest laat lang op zich wachten

De chaos rond de coronalijn is nog altijd niet ten einde. Doodnerveuze burgers die bellen naar de GGD voor de uitslag van hun test, krijgen nul op rekest, terwijl al lang bekend is of ze wel of niet zijn besmet. Dat schrijft De Telegraaf.

Medewerkers die worden gebeld door bezorgde patiënten en de uitslag op hun scherm zien, mogen die niet doorgeven omdat de identiteit van de persoon niet zou kunnen worden vastgesteld. Controlevragen, bij veel bedrijven en organisaties gebruikelijk in die gevallen, wil de GGD niet invoeren. De opdracht is: mensen worden zelf gebeld.