Je kind thuishouden uit angst voor coronabesmetting mag niet, leerplicht geldt nog steeds

Nu alle basisscholen in Nederland weer open zijn blijven sommige stoelen nog leeg. In enkele gevallen omdat de school de deuren gesloten houdt vanwege coronagevallen, zoals basisschool De Springbok in Den Haag. In andere gevallen houden ouders hun kind thuis uit angst voor een besmetting met het coronavirus. Maar dat mag niet, zegt het ministerie van Onderwijs.

“Experts zeggen dat het veilig is om kinderen naar school te laten gaan,” laat een woordvoerder van het ministerie weten aan Hart van Nederland. “Niet voor niets roepen we op dat de scholen weer kunnen opengaan.”

Leerplicht

Het is dus niet zo dat ouders hun kinderen uit angst voor het coronavirus zomaar thuis mogen houden van school. De leerplicht geldt nog steeds, ook in deze tijden van de coronacrisis. Tegelijk hoef je niet meteen bang te zijn voor de leerplichtambtenaar, zo verzekert het ministerie. “We gaan niet meteen met het bonnenboekje zwaaien.”

Lees ook: Meer over de beslissing om de basisscholen weer helemaal te openen

Bij de gedeeltelijke heropening van de basisscholen op 11 mei liet een deel van ouders hun kinderen thuis. Bijvoorbeeld omdat het kind klachten aan de luchtwegen heeft, of omdat ouders of kinderen uit een risicogroep komen – of het simpelweg niet aandurven. De Rotterdamse scholenkoepel BOOR schat dat gemiddeld twintig procent van de kinderen thuisbleef. Op de 36 scholen van de Eindhovense koepel SKPO lag de opkomst hoger: daar bleef op 11 mei ongeveer vijf procent van de kinderen thuis.

Geen grote rol

Afgelopen week bevestigde onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) het beeld dat kinderen geen grote rol lijken te spelen in de verspreiding van het coronavirus. Scholen zijn overigens niet gevrijwaard van het virus, zo bleek nog recent bij De Springbok in Den Haag.

Lees ook: RIVM ziet geen aanwijzingen voor grote rol kinderen in verspreiden corona

Sinds basisschoolleerlingen weer halve weken op school zitten, zijn de gevolgen van het virus echter zelfs teruggedrongen. Dat kinderen nu weer helemaal naar school kunnen, helpt leerlingen met een achterstand niet verder achterop te raken, wordt gehoopt.

Redactie/ANP