Nederland zit nog altijd in de ‘gedeeltelijke’ lockdown. Het aantal besmettingen gaat flink op en neer, de vraag is hoe we de naderende feestdagen gaan vieren. Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op zondag: 6.814, dat zijn er 242 meer dan op zaterdag

– Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op zondag: 1641, dat zijn er 39 meer dan op zaterdag

– Het aantal coronapatiënten op de intensive care op zondag: 469, dat zijn er 3 minder dan op zaterdag

– Check hier het aantal coronabesmettingen in jouw gemeente

Update 07:00 – Rode Kruis eert 6000 vrijwilligers met speciale Covid-medaille

Zesduizend vrijwilligers krijgen maandag van het Rode Kruis een speciale medaille uitgereikt als waardering voor hun inzet tijdens de coronacrisis. De symbolische uitreiking wordt gedaan door erevoorzitter prinses Margriet.

In het afgelopen jaar hebben de vrijwilligers “zich vol overgave ingezet voor de bestrijding van het coronavirus én dat doen zij nog steeds”, stelt het Rode Kruis. “Deze inzet is de grootste sinds WOII en de Watersnoodramp in 1953. Daarom worden de vrijwilligers tijdens een speciale bijeenkomst in Den Haag geëerd met een herinneringsmedaille”, aldus het Rode Kruis.

“Iedereen die de coronapandemie heeft meegemaakt, zal deze sowieso niet snel vergeten. Het heeft enorme impact gehad op ons leven”, aldus directeur Marieke van Schaik van het Rode Kruis. “Velen hebben momenten van verdriet en eenzaamheid meegemaakt en ik ben er trots op en dankbaar voor dat wij als Rode Kruis hier en daar verlichting hebben kunnen bieden in deze voor velen zware periode.”

Update 03:30 – Veiligheidsberaad blikt vooruit op kerstdagen

Het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio, blikt maandag in Utrecht vooruit naar de kerstdagen en de jaarwisseling. Die onderwerpen komen aan de orde als de burgemeesters ook worden ingelicht over de nieuwe coronaregels die het kabinet dinsdag tijdens een persconferentie gaat aankondigen. Justitieminister Ferd Grapperhaus is bij het beraad aanwezig.

Eerder pleitte een aantal burgemeesters, onder wie beraadsvoorzitter Hubert Bruls, voor wat meer ruimte voor de jeugd tijdens de feestdagen. Die ruimte is er niet gekomen, maar de Vereniging Nederlandse Gemeenten houdt een lijst bij van jongerenactiviteiten die binnen de huidige coronaregels al ergens zijn georganiseerd, om andere gemeenten op een idee te brengen. Veiligheidsexperts waarschuwen dat er nog veel te weinig initiatieven zijn. Zij vrezen een onrustige kerstvakantie.

Update 02:29 – 50PLUS wil voorrang voor zorgvrijwilligers bij vaccinatie

50PLUS wil zorgvrijwilligers ook met voorrang laten vaccineren tegen het coronavirus. Volgens de politieke partij zijn veel vrijwilligers, met name ouderen, uit angst besmet te raken tijdelijk gestopt met hun vrijwilligerswerk. Hierdoor dreigt volgens 50PLUS een vrijwilligerstekort bij zorg- en welzijnsorganisaties.

Lijsttrekker Liane den Haan: “Zorg- en welzijnsorganisaties kunnen niet zonder de hulp van vrijwilligers. Doordat in sommige organisaties meer dan de helft van de vrijwilligers tijdelijk niet durft te komen, staat de zorg onder druk. Vanuit 50PLUS doen we daarom de oproep aan de politiek met betrekking tot het vaccinatieprogramma.”

Voor mensen met dementie en hun mantelzorgers is dagbesteding volgens Den Haan van cruciaal belang. Zonder die opvang en begeleiding kunnen ze vaak niet thuis blijven wonen. Mantelzorgers raken uitgeput en kunnen het niet langer aan, en dan moet iemand naar een verpleeghuis verhuizen.

Liane den Haan: “Dagbesteding zorgt niet alleen voor een goede daginvulling voor mensen met dementie. Het is veel meer. Mensen die anders vooral thuis op de stoel zitten, hebben op deze manier sociale contacten, zijn in beweging en krijgen een paar keer per week een warme maaltijd. Laten we daarom met z’n allen doen wat we kunnen en zorgen dat deze mooie vorm van ondersteuning overeind blijft. En laten we vrijwilligers in zorg en welzijn zo snel mogelijk vaccineren, zodat zij veilig hun werk kunnen blijven doen.”