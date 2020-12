Nederland zit nog altijd in de ‘gedeeltelijke’ lockdown. Het aantal besmettingen gaat flink op en neer, de vraag is hoe we de naderende feestdagen gaan vieren. Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op donderdag: 4.942, dat zijn er 699 meer dan op woensdag

– Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op donderdag: 1.595, dat zijn er 11 minder dan op woensdag

– Het aantal coronapatiënten op de intensive care op woensdag: 458, dat zijn er 17 minder dan op woensdag

Update 07:34 – Meerdere leden OMT bedreigd, zelfs beveiliging nodig

Meerdere leden van het Outbreak Management Team (OMT) zijn de afgelopen tijd bedreigd, blijkt uit gesprekken die NU.nl met OMT-leden heeft gevoerd. De huizen van verschillende OMT-leden zijn bezocht en er zijn brieven met daarin intimiderende teksten bij hen bezorgd.

Diederik Gommers, die zegt zelf niet te zijn bedreigd, spreekt over “ernstige bedreigingen”. Het hoofd van de intensivecareafdeling van het Erasmus MC zegt dat die bedreigingen via sociale media worden geuit, maar dat OMT-leden soms ook thuis worden bezocht.

Volgens Gommers wordt “een enkel OMT-lid” beveiligd. Of dat om permanente beveiliging gaat, wil hij niet zeggen. Niet alle OMT-leden die NU.nl sprak, zeggen zich geïntimideerd te voelen door de bedreigingen. De bedreigingen leiden bij meerdere wetenschappers van het Outbreak Management Team, het orgaan dat het kabinet adviseert over de coronamaatregelen, wel tot twijfels over of ze door moeten gaan met hun mediaoptredens.

Update 07:04 – ‘Door coronavaccinatie mogelijk minder hulp voor zieke werknemer’

Als bedrijfsartsen straks betrokken worden bij de eerste ronde van coronavaccinaties in Nederland, zullen ze minder tijd hebben voor hun andere taken, zoals het begeleiden van mensen die tijdelijk niet kunnen werken en het adviseren over arbeidsomstandigheden. Daar wijst de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) op. “Het is te behappen, maar het wordt schipperen. Het zal krap zijn, maar het geeft ook enorm veel energie om zo’n klus te klaren”, zegt directeur Gijsbert van Lomwel van de beroepsvereniging voor bedrijfsartsen.

De coronavaccinaties beginnen mogelijk in januari. Ouderen en mensen uit medische risicogroepen zijn het eerst aan de beurt. Die vaccinaties zullen worden verricht door instellingsartsen en huisartsen. Daarnaast krijgen mensen die in de zorg werken voorrang, en bij die vaccinaties zijn bedrijfsartsen betrokken.

Nederland telt ongeveer 1800 bedrijfsartsen. “Zelfs zonder corona zijn dat er al te weinig voor wat we aan taken hebben”, aldus Van Lomwel. Het tekort komt door vergrijzing. Oudere collega’s gaan nu met pensioen en vanuit de opleidingen komen er nog niet genoeg nieuwe bedrijfsartsen bij om dat op te vangen. Toch zullen de vaccinaties zelf wel goed komen, zegt Van Lomwel, helemaal omdat de bedrijfsartsen die niet zelf hoeven te zetten. Geschoold personeel mag mensen inenten, zolang er maar medisch toezicht is, om bijvoorbeeld bij bijwerkingen meteen in te kunnen grijpen. ”

Update 06:18 – Kerstnachtmis sneuvelt door corona