Ruim 130 coronatests kwijt bij GGD Zaanstreek-Waterland: 'Ik ben zo boos'

De GGD Zaanstreek-Waterland is 132 coronatests kwijtgeraakt. Dat bevestigt een woordvoerder van de GGD aan Hart van Nederland.

De kwijtgeraakte tests werden afgelopen donderdag afgenomen, de 132 gedupeerden krijgen geen uitslag van hun coronatest. De GGD heeft geen idee hoe dit heeft kunnen gebeuren en is een onderzoek gestart.

Coronatests kwijt in Purmerend

Rachel en haar moeder hebben zich afgelopen donderdag laten testen in Purmerend. “Dit kan toch niet!” laat Rachel weten aan Hart van Nederland. “Een medewerker van de GGD belde mijn moeder en zei: ‘Ik heb slecht nieuws voor u’. Mijn moeder schrok en dacht dat ze corona had, maar dat was niet het geval.” In plaats daarvan kreeg Rachels moeder te horen dat haar test zoek is.

Rachel zegt het heel onprofessioneel te vinden van de GGD. “Mijn moeder kon nog wel even met spoed naar Zaandam voor een nieuwe test. Mijn moeder is 75 en heeft recent een hartinfarct gehad. Ik ben zo boos. Wat is er met onze gegevens gebeurd? Ons DNA waait ergens rond! Ik vind dit zeer verontrustend.”

Beeld ter illustratie via ANP